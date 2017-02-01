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الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية

سمح مجلس الوزراء للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية، لدفع العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج، مكلفاً وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع ضوابط محددة لهذا الإجراء.
من جهته أكد وزير النفط علي غانم أنه سيكون هناك تحسن في استيراد المشتقات النفطية لتوليد الطاقة الكهربائية خلال أيام.
كما أقر المجلس في اجتماعه أمس تخصيص مبلغ مليار ليرة لإعمار البنية التحتية الرئيسة في مدينة داريا، وذلك بناء على توصية لجنة إعادة الإعمار، وأكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن العملية ستبدأ خلال شهر.

وكالات

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