الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المازوت 3 أشهر إضافية

جددت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادة المازوت براً وبحراً، لمدة 3 أشهر إضافية، اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية.



وقالت رئاسة الحكومة في صفحتها على "فيسبوك" إن التوصية تهدف إلى تأمين احتياجات المنشآت الصناعية من هذه المادة، ويتم الاستيراد وفقاً للشروط والضوابط المرفقة بقرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".



ووافقت الحكومة في 4 آذار 2019 على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر.



ويأتي السماح للصناعيين باستيراد المازوت والفيول، بعد نحو شهر من السماح باستيراد الغاز نتيجة لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.