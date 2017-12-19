الحكومة تستعد لإطلاق منظومة قرارات الحجز الإحتياطي

وقعت كل من " وزارة الاتصالات والتقانة " و " وزارة المالية" مذكرة تعاون للاستفادة من البيئة التشريعية والتقنية المتوافرة لتطوير منظومة الكترونية لتبادل قرارات الحجز الاحتياطي وتوفير بيئة عمل الكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بشكل فعال.

حيث عقد الاثنين18/12/2017، في وزارة الاتصالات والتقانة بحضور كل من وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير العدل المستشار هشام الشعار ووزير الماليّة مأمون حمدان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة الماليّة مازن يوسف اجتماع تحضيري لإطلاق هذه المنظومة تجريبياً مطلع العام القادم.

حيث عقد الاثنين18/12/2017، في وزارة الاتصالات والتقانة بحضور كل من وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير ووزير العدل المستشار هشام الشعار ووزير الماليّة مأمون حمدان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة الماليّة مازن يوسف اجتماع تحضيري لإطلاق هذه المنظومة تجريبياً مطلع العام القادم.