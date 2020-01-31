الحكومة تدعم الحمضيات بـ 20 ألف ليرة للمزارع عن كل طن ومثله للمصدر

كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إبراهيم ميده، أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، وقع قرار اعتماد آلية دعم إنتاج وتصدير الحمضيات وأصبحت نافذة بعد أن تمت مناقشتها مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.



وأوضح ميده أنه بعد اعتماد هذه الآلية ستمنح هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعم إنتاج للمزارع لأول مرة وهو عبارة عن 20 ليرة لكل كيلو غرام يستجر من مزارعه إضافة ومثلها تذهب للمصدر، وهي المزارع المعتمدة التي صدر بشأنها القرار رقم 1 الصادر في الخامس من الشهر الحالي وعددها 338 مزرعة مطابقة لشروط الاعتمادية والجودة إضافة إلى تسعة مراكز فرز وتوضيب.



ميده أشار إلى أنه لم تنطلق بعد الباخرة الأولى المحملة بالحمضيات التي كان من المقرر أن تبحر في 20 الشهر الحالي باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم بسبب الأحوال الجوية والتأخير ببعض الإجراءات بخصوص وصول البرادات من دمشق للاذقية، مؤكداً أنه تتم حالياً عمليات التعبئة والتغليف والتشميع للحمضيات وتجري الاستعدادات النهائية لتوضيب الباخرة ومن المتوقع أن تبحر خلال الأيام القليلة القادمة.



وبين ميده أن سعة هذه الباخرة 57 براداً سعة كل براد 27 طناً وتبعا لذلك ستكون محملة بأكثر من 1500 طن، مشدداً على ضرورة عدم تقييد أو حصر موضوع التسويق فقط في الأسواق الخارجية على الرغم من أهميته.



الوطن