أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر
الاحتلال التركي ينشر الفوضى في تل رفعت ويواصل «تتريك» عفرين
الأسطول الروسي يتخذ مواقع في المتوسط «تمكنه من إغراق» البوارج الأميركية
بيدرسن إلى مجلس الأمن فَجنيف ...تجديد الرهان على «اتفاق إدلب»
المركزي السوري يطلق حملة رسمية لدعم الليرة
هجوم عنيف على محور مساكن البحوث في حلب والجيش السوري يتصدى
وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة
مبيدات لا تقتل “الخنافس” لكنها تدفعها للهروب!
ميليشيا “قسد” تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور
احتفالات بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس
الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو
2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة
قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا
بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل
مع التراجع الجديد لليرة.. المركزي السوري يعد ويتوعد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحكومة تحدد دوام موظفيها في رمضان بـ6 ساعات

أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” قراراً حددت بموجبه دوام الموظفين لدى الجهات العامة بـ6 ساعات خلال شهر رمضان، أي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة ظهراً، بالنسبة للوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة الأخرى. 

وبالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها، فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه، وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة، وفق ما ذكرته رئاسة الحكومة في صفحتها على “فيسبوك”. 

وأعلنت “الجمعية الفلكية السورية” مؤخراً ان يوم الإثنين 6 أيار الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي تقوم بها. 

وفي أيلول الماضي، كشفت مصادر خاصة عن صدور قرار حكومي بتمديد دوام الموظفين في الجهات العامة، ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف ظهراً.

 



الاقتصادي