الحكومة تحدد دوام موظفيها في رمضان بـ6 ساعات

أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” قراراً حددت بموجبه دوام الموظفين لدى الجهات العامة بـ6 ساعات خلال شهر رمضان، أي من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة عشرة ظهراً، بالنسبة للوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة الأخرى.



وبالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها، فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه، وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة، وفق ما ذكرته رئاسة الحكومة في صفحتها على “فيسبوك”.



وأعلنت “الجمعية الفلكية السورية” مؤخراً ان يوم الإثنين 6 أيار الجاري، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي تقوم بها.



وفي أيلول الماضي، كشفت مصادر خاصة عن صدور قرار حكومي بتمديد دوام الموظفين في الجهات العامة، ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف ظهراً.





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