الحكومة تتبنى الأسواق الشعبية "من المنتج إلى المستهلك"

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص ساحات في المدن والبلدات لعرض المنتجات الزراعية والاستهلاكية من المنتج مباشرة.



وأوضحت رئاسة الوزراء أن تلك الساحات ستتوزع في الوحدات الإدارية كافة، وسيتم تخصيصها للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، وستكون عبارة عن قسمين، يضم الأول الخضراوات والفواكه، فيما يضم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية.



وأضافت رئاسة الوزراء أن رؤساء الوحدات الإدارية ومديري المناطق والمدن سيقومون بتأمين مستلزمات هذه الساحات، مع التسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها، بما يحقق فكرة وصول المنتجات من "المنتج إلى المستهلك" مباشرة.



ويعاني المنتجون الزراعيون من استغلال الحلقات الوسيطة (تجار الجملة ونصف الجملة) لهم، وفرض الأسعار التي يريدونها، لتذهب معظم الأرباح لهم، كما تكررت ظواهر عدم جني المحصول أكثر من مرة في السنوات الماضية، إذ كانت أسعار المبيع في سوق الجملة أقل من تكلفة زراعة المحصول وقطافه.



أسامة يونس