الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية

أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع قانون الانتخاب الجديد إضافة إلى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله.



ووصف عون إنجاز قانون الانتخابات الجديد ب”الإنجاز الكبير” وقال “صحيح أن عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل لكنها خطوة إلى الامام”.



من جانبه دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة مشروع القانون في ال 16 من حزيران الجاري.

وكالات