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الحكومة السورية توصل شحنة دوائية لمنطقة عفرين السورية

 

أوصلت مديرية صحة حلب اليوم شحنة دوائية إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي عفرين لدعم صمودهم في وجه عدوان قوات النظام التركي منذ الـ 20 من الشهر الماضي.

وبين مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه أن الشحنة الدوائية تضمنت كميات من أدوية الأطفال وادوية رعاية الحوامل وأصنافاً دوائية متنوعة وكمية من الشاش الطبي والأنبولات الطبية وغيرها من المواد والمستلزمات الطبية اليومية لافتاً إلى أن هذه الشحنة تم توزيعها على المنطقة الصحية في عفرين وكل المستوصفات التابعة لمديرية الصحة وذلك لتأمين الأدوية اللازمة لأهلنا في عفرين الذين مازالوا يتعرضون لعدوان همجي من النظام التركي.

ويشن النظام التركي لليوم الـ 34 عدواناً همجياً على منطقة عفرين مستخدما مختلف أنواع الأسلحة والقذائف بما فيها غاز الكلور السام المحرم دوليا ما تسبب باستشهاد وجرح أكثر من 630 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن تدمير عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه والمدارس ومحطة القطار ومواقع أثرية إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم.

المصدر: سانا

 

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