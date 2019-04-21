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الحكومة السورية تشكر مواطنيها: غيمة وبتمر

وجهت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا رسالة للمواطنين تشكرهم فيها على تحملهم لأزمة النفط الحالية.


ونشرت وزارة النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك شهادات لبعض المواطنين وعلقت قائلة "شكرا لإخلاصكم وصبركم، شكرا لوطنيتكم وتعاونكم.. غيمة وبتمر".


وأرفقت الوزارة مقطع فيديو للقاءات مع سائقين منتظرين دورهم أمام إحدى المحطات وهم يؤكدون مقدرتهم على تحمل تلك الأزمة آملين أن تفرج قريبا.


وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة أزمة محروقات في معظم المناطق والمدن السورية.

 

 


المصدر: وزارة النفط السورية