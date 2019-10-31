الحكومة السورية تدرس رفع سعر ليتر الكاز 25 ليرة

تدرس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء السوري مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سعر ليتر الكاز من 215 ليرة لـ 240 ليرة، وذلك بعد أن وافقت رئاسة مجلس على المقترح وطلبت من الوزارة اتخاذ المناسب بشأنه.



وذكر موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، أن المجلس وجه كتاب إلى وزارة الصناعة، طالب فيه تقديم مذكرة واضحة خلال أسبوع تتضمن آثار التعديل المقترح على الصناعات المحلية، مع بيان للصناعات التي تدخل فيها هذه المادة في القطاعين العام والخاص.



واستندت وزارة النفط في اقتراحها على توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في 2015، تتضمن الموافقة على رفع سعر الكيروسين العادي بما يتناسب مع سعر البنزين الممتاز منعاً لغش البنزين فيه، وبحيث يكون سعره أقل بـ 10 ليرات من سعر البنزين.



وفي وقت سابق، أعلن مصدر في وزارة النفط عن بدء إجراءات جديدة لضبط حالات الغش في الكازيات، استكمالاً لما تم اتخاذه في اللجنة الاقتصادية من رفع أسعار المذيبات التي تمتلك مواصفات كيميائية قريبة من البنزين والتي كان سعرها منخفض جداً مقارنةً بالبنزين، منوهاً إلى أن المواد التي تم رفع سعرها هي (نفتا خفيفة ـ نفتا محسنة ـ لولوين ـ اكزاملين ـ وايت سبرت) وهي المواد التي يتم خلطها مع البنزين في محطات الوقود ما يؤدي إلى خفض جودة المادة على حساب زيادة الكمية. ‏



واعتبر رئيس لجنة الدهانات والأطلية والأصبغة والأحبار في غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي سامر العظمة، أن قرار رفع أسعار المذيبات التي تدخل في صناعة الدهانات خوفاً من استخدامها في غش البنزين، قرار غير مدروس، ويعيق هذه الصناعة ويرفع كلفة إنتاجها.



وفي منتصف شهر نيسان الماضي، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للصناعيين وغرف الصناعة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، على استيراد مادة الكيروسين العادي المنزلي “الكاز” للمنشآت الصناعية المخصص لها استخدام هذه المادة كمدخلات إنتاجية حصراً.