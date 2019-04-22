الحكومة السريلانكية: شبكة دولية ضالعة في التفجيرات الإرهابية

كشفت الحكومة السريلانكية اليوم أن شبكة دولية ضالعة في سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت أمس في البلاد.



ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتني قوله: لا يمكن أن تكون هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد لوحدها ولا يمكن أن تنجح دون مساعدة شبكة دولية.



بدورها قالت وحدة إعلامية تابعة للرئاسة السريلانكية في بيان: إن الحكومة قررت تفعيل الفقرات المتعلقة بدرء الإرهاب في قانون الطوارئ وإعلانها بحلول منتصف الليل, مشيرةً إلى أن الإجراء سيقتصر على مكافحة الإرهاب ولن يعرقل حرية التعبير.



بدورها فرضت السلطات حظر تجول في العاصمة كولومبو لليوم الثاني من الساعة الثامنة من مساء اليوم إلى الرابعة فجر الغد.