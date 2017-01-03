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الحكم على إرهابي فرنسي بالسجن 10سنوات لانخراطه في صفوف “داعش”

حكمت محكمة في باريس أمس على فرنسي بالسجن عشر سنوات بعد ادانته بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإرهابي نيكولا مورو البالغ من العمر 32 عاماً أمضى عاماً ونصف العام في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق كما أنه شقيق فلافيان مورو أول إرهابي فرنسي يدان عند عودته من سورية وذلك في تشرين الثاني عام 2014.

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني تحسباً لوقوع هجمات إرهابية جديدة على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وجاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

من جهة ثانية اعلنت الشرطة والنيابة العامة الالمانيتان اعتقال سوري للاشتباه بطلبه 180 الف يورو من تنظيم “داعش” الإرهابي لشراء وإعداد شاحنات مفخخة ما قد يعرضه لعقوبة السجن من ستة أشهر إلى عشرة أعوام.

وبحسب النيابة العامة في مدينة ساربروك في غرب ألمانيا فإن التحقيقات لم تكشف أي “اعداد ملموس” للقيام باعتداء.

ووصل المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن أسمه إلى ألمانيا نهاية العام 2014 وطلب اللجوء.

وكالات

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