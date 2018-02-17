الحكم بسجن 6 صحفيين أتراك مدى الحياة !
أكدت محطة “تي.ري.تي خبر” التلفزيونية أن محكمة تركية قضت بسجن 6 صحفيين مدى الحياة بعد اتهامهم بمساعدة الشبكة المتهمة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016.
ووجهت المحكمة إلى الصحفي وأستاذ الاقتصاد محمد ألتان (65 عاما) وشقيقه أحمد (67) الذي يعمل صحفياً أيضاً، اتهاماً ببث رسائل مشفرة في برنامج حواري تلفزيوني قبل يوم من محاولة الانقلاب في 15 تموز عام 2016.
وحكمت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة على الصحفية المعروفة ناظلي اليجاق (74 عاما)، وكذلك بحق ثلاثة صحفيين آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
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