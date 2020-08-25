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الحكم بالسجن بحق صاحب شركة "شجرتي" زاهر زنبركجي

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق "الاقتصادية" اليوم حكماً قضائياً قابلاً للطعن على زاهر زنبركجي صاحب شركة “مركز الأعمال الكوري”، أو ما يعرف باسم "شجرتي"، يقضي بحبسه 15 عاماً.

واتهم زنبركجي بجمع الأموال من المواطنين، لقاء منحهم أرباحاً عليها، على مبدأ "تشغيل الأموال".

مصدر في المحكمة صرح لوسائل إعلام محلية، بأنه «تم الحجز على أموال زنبركجي كونه مطالب برد الحقوق الشخصية لنحو 4,600 مدعٍ»، مشيراً إلى أن المبالغ المطالب بها تتجاوز المليارات.

ولفت المصدر إلى أن الغرامة المفروضة والمقدرة بـ10 مليارات ليرة سورية، ليس لها علاقة بحقوق المدعين الشخصية، ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز العام بحسب قانون العقوبات.

وفي بداية العام الجاري، ألقت السلطات الأمنية القبض على زنبركجي، بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة، على مدنيين وعسكريين في الجيش السوري، حيث قام بأخذ الأموال منهم لقاء تشغيلها ومنحهم أرباحاً عليها، ثم اختفى بعد إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر.

وأفاد المصدر أن «السلطات الأمنية عثرت على مئات ملايين الليرات السورية في منزل المتهم»، مؤكدةً حينها «أن زنبركجي قام بتوزيع بعض الأموال على منازل أقربائه وأصدقائه، حيث تم جمعها لإعادتها إلى أصحابها».

وذكر مشتركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مركز الأعمال الكوري"، يعمل منذ سنوات، على مبدأ جمع الأموال من المواطنين، خاصة من العسكريين والمصابين في الجيش السوري، لقاء تشغيلها وتوظيفها في مشاريع تجارية وخيرية، ومنحهم أرباحاً، تصل في بعض الأحيان إلى 100%.