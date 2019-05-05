الحكم بإعدام القيادي في “داعش” صدام الجمل

أصدرت محمة عراقية حكما بإعدام القيادي في تنظيم “داعش” صدام الجمل، وطالبت عائلة الطيار الأردني “معاذ الكساسبة”، الذي اعتقله “داعش” بعد سقوط طائرته في الرقة، وأحرقه بإصدار مرئي قبل عدة أعوام، بالتحقيق مع “الجمل” وتنفيذ القصاص منه داخل الأراضي الأردنية.



واتهمت عائلة “الكساسبة” في بيانها “صدام الجمل” بالمسؤولية عن إحراق نجلهم معاذ عام 2015، رغم أن “الجمل” نفى أن تكون له علاقة بإحراقه، إلا أن موقعه القيادي في التنظيم وشغله منصب “والي شرق الفرات” في تلك الفترة جعله متهماً بإعدامه.



وقالت أسرة الكساسبة في بيانها: “وردنا قبل قليل أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل، أحد المتهمين بعملية قتل الشهيد البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، والذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة، وتمّت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية”.



وأسر الكساسبة من قبل مسلحي “داعش” بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد “داعش” في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.