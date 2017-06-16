الحشد الشعبي يصد هجوما لـ “داعش” قرب الحدود السورية

صدت قوات الحشد الشعبي العراقي أمس هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب الحدود العراقية السورية وقضت على 13 إرهابيا.



وقال معاون قائد اللواء 13 في الحشد الشعبي أحمد راضي نصر الله إن “قوات الحشد تمكنت من صد هجوم مباغت للعدو فجر اليوم وإفشاله بشكل نهائي” موضحا أن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم ثلاث سيارات مفخخة مع عدد من العناصر الإرهابية المتسللة كانت تستهدف قوات الحشد المرابطة على الحدود العراقية السورية.



وأضاف “إن سلاح الجو في الجيش العراقي ساهم أيضا في صد هذا الهجوم الإرهابي وإحباطه حيث تم تفجير السيارات الثلاث وقتل كل العناصر المتسللة والتي تقدر ب 13 إرهابيا”.



وكان سلاح الجو العراقى قضى أمس على 20 إرهابيا من تنظيم “داعش” في قصف استهدف أوكارهم في المطيبيجة على الحدود بين محافظتي ديالي وصلاح الدين إضافة إلى تدمير خمس من آلياته أحداها مفخخة.

وكالات