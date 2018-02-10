إصابة أكثر من طائرة إسرائيلية خلال تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي
نشرة الصباح الميدانية
وسائل إعلام العدو: سقوط مروحية اسرائيلية فوق شبعا
وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: اطلاق 5 صواريخ من سوريا إلى مرتفعات الجولان
الجيش السوري يوضح الأهمية الاستراتيجية لتحرير “الجيب المحاصر”
المذبحة الأميركية بحق القوات السورية تهدد بإطلاق العنان لحرب أوسع
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا آفاق التسوية السياسية للأزمة في سورية
الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة
البنتاغون: لسنا بوارد مواجهة الجيش السوري
موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الأسد يرفض الرسائل التركية والجيش السوري إلى الغوطة الشرقية
الخارجية تشجب العدوان الهمجي الأمريكي الجديد على ريف دير الزور
قصف أميركي يستهدف حلفاء الجيش
سوتشي خطوة متقدمة للحل في سورية

الحشد الشعبي يصد هجوما لتنظيم “داعش” على الحدود العراقية السورية

 

صد الحشد الشعبي العراقي هجوما لإرهابيي داعش في منطقة تل صفوك على الحدود السورية العراقية، بعد حصوله على معلومات استخبارية أكدت هجوما وشيكا للتنظيم.

وحسب ما نشر الحشد على موقعه الإلكتروني فإن جماعات التنظيم الإرهابي كانت تنوي الهجوم على قطعات الحشد المتواجدة بمنطقة تل صفوك الحدودية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وكان الحشد أعلن في كانون الأول الماضي السيطرة الكاملة على الحدود العراقية السورية.

المصدر : وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.