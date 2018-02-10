الحشد الشعبي يصد هجوما لتنظيم “داعش” على الحدود العراقية السورية

صد الحشد الشعبي العراقي هجوما لإرهابيي داعش في منطقة تل صفوك على الحدود السورية العراقية، بعد حصوله على معلومات استخبارية أكدت هجوما وشيكا للتنظيم.

وحسب ما نشر الحشد على موقعه الإلكتروني فإن جماعات التنظيم الإرهابي كانت تنوي الهجوم على قطعات الحشد المتواجدة بمنطقة تل صفوك الحدودية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.