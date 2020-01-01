الحشد الشعبي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأميركية في ‏بغداد ‏

دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى الانسحاب ‏من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.‏



ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان للحشد الشعبي "ندعو الجماهير المتواجدة قرب ‏السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك ‏وحفاظا على هيبة الدولة ونقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت".‏



وأضاف البيان "نثمن في الوقت نفسه موقف القائد العام للقوات المسلحة ‏والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان ‏الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".‏



ودعا البيان إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء" في بغداد ‏والمحافظات العراقية الأخرى.‏