الحشد الشعبي يدعو المتظاهرين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأميركية في بغداد
دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى الانسحاب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيان للحشد الشعبي "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة ونقول للجماهير المتواجدين هناك إن رسالتكم وصلت".
وأضاف البيان "نثمن في الوقت نفسه موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".
ودعا البيان إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء" في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.