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الحشد الشعبي والقوات الامنية يدمران مخزنين لمؤن ووقود لـ”داعش” شمال شرق بعقوبة

دمرت قوات “الحشد الشعبي” العراقية وبالتعاون مع قيادة عمليات دجلة مخزنين لمؤن ووقود لتنظيم “داعش” الارهابي، فيما دمرت “مضافة” تابعة للتنظيم شمال شرق بعقوبة.

وقال ضابط اللواء 24 في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” العقيد احمد التميمي إن “قطعات الحشد الشعبي وبالتعاون مع قيادة عمليات دجلة استطاعت تدمير مخزنين لمؤن ووقود لداعش الاجرامي ودمرت مضافة فضلا عن الاستيلاء على كدس للاعتدة والعبوات الناسفة في نفط خانة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى”.

يذكر انه انطلقت الخميس عمليات من ستة محاور لملاحقة الخلايا النائمة التابعة لـ”داعش” شمال شرق بعقوبة.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي

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