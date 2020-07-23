الحسكة.. موظفو شركة الكهرباء يواصلون اعتصامهم أمامها رغم تهديدات “قسد”

واصل عمال الشركة العامة لكهرباء الحسكة اعتصامهم أمام مقر الشركة في حي النشوة احتجاجاً على إغلاقها بقوة السلاح من قبل “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.



وواصل عمال الكهرباء في الحسكة اعتصامهم أمام مقر الشركة لليوم الخامس والعشرين مطالبين بإعادتهم إلى عملهم ليتمكنوا من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.



ويستمر العمال باعتصامهم بالرغم من توجيه “قسد” لهم تهديدات بالخطف في حال استمروا بالاعتصام.



وفي الـ 27 من حزيران الماضي احتلت مجموعات تابعة لـ”قسد” بقوة السلاح مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة ومبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين منها.



سانا