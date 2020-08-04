الحسكة: مقتل 3 أشخاص بينهم شقيقان نتيجة خلاف على أرض زراعية

قتل ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان وأصيبت امرأة بجروح إثر مشاجرة جماعية في حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة نتيجة خلاف على أرض زراعية.



وبين الطبيب الشرعي في الحسكة محمد سعيد شلاش بأن القتلى هم الشقيقان صالح خلف الحسن تولد 1998م وعواد الحسن تولد 1986م وابن عمهم إسماعيل خليل الفرحان تولد 2000م من سكان قرية تل خليف بمنطقة جبل العزيز، في حين أصيبت زينب الشيخ علي 20 سنة بجروح.



وأوضح شلاش أن الوفاة حدثت نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قبل أحد أقربائهم في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة ومن مسافة قريبة عبر بندقية صيد وأن سبب المشاجرة هو الخلاف على أرض زراعية.



ولفت شلاش إلى أن إصابة المقتول صالح كانت في الظهر الجانب الأيمن خرادق غير نافذة أدت لتمزق بالكبد وحدوث نزف صاعق، وإصابة أخيه عواد كانت بالصدر الجانب الأيسر والساعد الأيسر نزف صاعق في الصدر على مستوى القلب، في حين المقتول الثالث إسماعيل إصابته كانت في الصدر، وجميعهم ناتجة عن خرادق غير نافذة بمسافات قريبة.



بينما كانت إصابة زينب شيخ علي طلق ناري أسفل الصدر الأيمن ومخرج من الخاصرة اليمنى القسم الخلفي من الظهر بحسب الطبيب الشرعي.



يشار أن حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة يقع تحت سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» العميلة للاحتلال الأميركي حيث ينتشر السلاح والفلتان الأمني في مناطقها. الوطن