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الحسكة: تسوية أوضاع 1331 شخصا من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية

 

يواصل مركزا الاستقطاب في مدينتي الحسكة والقامشلي عمليات تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية حيث وصل عدد من تمت تسوية أوضاعهم حتى اليوم إلى 1331 شخصا من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارين من بعض التشكيلات العسكرية بحسب ما أفاد مصدر في اللجنة.

وأفاد مصدرعسكري بأن إجراءات التسوية مستمرة وفق إجراءات مبسطة سهلة بغية إعادة جميع الراغبين الفارين إلى وضعهم الطبيعي والالتحاق إلى جانب رفاقهم في التشكيلات العسكرية المنتشرة في محافظة الحسكة.

وأشار المصدر إلى أن عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم ارتفع ليصل إلى 1331 متخلفا عبر مركزي الاستقطاب في مدينتي الحسكة والقامشلي.

ودعا المصدر جميع الفعاليات الاجتماعية من وجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين لتفعيل دورهم الاجتماعي والتوعوي لحض المتخلفين عن الخدمة إلى الانضمام لصفوف الجيش والمساهمة في الدفاع عن تراب الوطن.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة احدثت نهاية العام الماضي عددا من مراكز الاستقطاب في محافظات الحسكة وحمص والرقة ودير الزور لإفساح المجال أمام المكلفين الذين تخلفوا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفارين منها والراغبين في تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وأخذ دورهم بجانب رفاقهم في الدفاع عن الوطن.

 

 

المصدر: سانا

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