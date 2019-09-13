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الحسكة.. إخماد حريق في منزل بعد إجلاء قاطنيه الثمانية

تمكن عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني في مدينة الحسكة من إخماد حريق الليلة الماضية نشب جراء انفجار غاز منزلي صغير بأحد الأبنية السكنية في شارع الجامع الكبير وسط مدينة الحسكة بعد إجلاء 8 أشخاص بينهم أربعة أطفال كانوا داخل المنزل.

وبين معاون قائد الدفاع المدني بالحسكة العقيد إدوار المدور  أن فرق الدفاع المدني والإطفاء سيطروا على الحريق وأخمدوه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة وتم إجلاء قاطني المنزل بالتعاون مع الأهالي عبر شرفة المنزل المجاور.

من جانبه بين مدير المركز الطبي المحدث في المدينة الدكتور صخر إدريس للمراسل أن ثمانية أشخاص بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المركز يعانون من حالات اختناق وسيدة مصابة بكسور ورضوض نتيجة عمليات الإجلاء حيث تم إجراء التدخلات الإسعافية والعلاجية المناسبة ووضعهم الصحي مستقر حاليا.