الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق

وصلت مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير والتي تضررت من الحرائق في محافظة الحسكة للموسم الحالي إلى 16 ألفاً و250 هكتاراً، موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.



وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لوكالة سانا أن “المساحة المتضررة من الحرائق شملت 10 آلاف هكتار قمح و6250 هكتار شعير حيث تركزت الحرائق في أرياف مدن ومناطق الحسكة والهول والشدادي وأبوراسين وتل براك ورأس العين.



ولفت إلى أن فاقد كميات الإنتاج من المساحات المحروقة يقدر بنحو20 ألف طن قمح و10 آلاف طن شعير.



وأكد بلال أهمية التزام الفلاحين والمنتجين بالتعليمات والإرشادات التي عممتها المديرية عن طريق الدوائر الزراعية المنتشرة في المحافظة والمتعلقة بمنع حدوث الحرائق والسيطرة عليها فور حدوثها.



يشار إلى أن المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي تضررت من الحرائق خلال الموسم الماضي بلغت أكثر من 25 ألف هكتار في عموم أرجاء محافظة الحسكة.



وأشعلت قوات الاحتلال الأمريكي والتركي الحرائق في الأراضي المزروعة عبر إلقاء البالونات الحرارية عليها من الطائرات المروحية، أو باستهداف الأراضي بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون.