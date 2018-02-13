الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر عزل الرئيس زوما من منصبه

أعلن مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم أن اللجنة التنفيذية في الحزب قررت عزل الرئيس جاكوب زوما من منصبه.

وذكرت رويترز أن قرار اللجنة جاء بعد مناقشات مكثفة استمرت 13 ساعة وعقب اجتماع مباشر بين زوما ونائبه سيريل رامافوسا الذي يفترض أنه سيخلفه في غضون ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أنه رغم قرار اللجنة التنفيذية بالحزب عزل الرئيس زوما إلا أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاما قد يرفض الامتثال للقرار وهو ما سيجبر الحزب على عزله عن طريق البرلمان.