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الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقرر عزل الرئيس زوما من منصبه

 

أعلن مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم أن اللجنة التنفيذية في الحزب قررت عزل الرئيس جاكوب زوما من منصبه.

وذكرت رويترز أن قرار اللجنة جاء بعد مناقشات مكثفة استمرت 13 ساعة وعقب اجتماع مباشر بين زوما ونائبه سيريل رامافوسا الذي يفترض أنه سيخلفه في غضون ذلك أشارت تقارير إعلامية إلى أنه رغم قرار اللجنة التنفيذية بالحزب عزل الرئيس زوما إلا أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاما قد يرفض الامتثال للقرار وهو ما سيجبر الحزب على عزله عن طريق البرلمان.

إلى ذلك قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا إن نائب الرئيس رامافوسا أبلغ بنفسه زوما بأن أمامه 48 ساعة لتقديم استقالته فيما قال مصدر بارز في الحزب في وقت لاحق إن زوما صرح بوضوح بأنه لن يترك منصبه.

يذكر أن زوما تولى منصبه في الولاية الأولى عام 2009 لمدة خمس سنوات فيما تنتهي ولايته الثانية في عام 2019 .

 

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