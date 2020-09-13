الحرّ هذه المرة وراء ارتفاع أسعار الخضر حتى 70 بالمئة في سوق الهال!

صرّح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق أسامة قزيز بأن أسعار معظم الخضر ارتفعت بنحو 70%، خلال الأيام الأخيرة، في السوق، وذلك بسبب موجة الحرّ التي أدت إلى تلف جزء ليس هيناً من الإنتاج، وخاصة البندورة والخيار والكوسا، لعدم تحملها درجات الحرارة المرتفعة.



وبيّن أن معظم الخضر ارتفعت أسعارها في سوق الهال، وعلى سبيل المثال، وصل سعر كيلو الخيار في سوق الهال اليوم إلى 500 ليرة، في حين كان بحدود 300 ليرة قبل نحو أسبوع، أي بنحو 67%، وكذلك حال البندورة وغيرها.



وتوقع قزيز تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة، وخاصة مع نضوج دورة الإنتاج التشرينية، إضافة لتوافر كميات كبيرة من البندورة في المحافظات الجنوبية وخاصة محافظة درعا تستطيع تلبية حاجة كل السوق المحلية في مختلف المحافظات.



الوطن



