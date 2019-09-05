الحريري يهاجم حزب الله

هاجم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقاومة الاسلامية حزب الله والذي يدافع عن السيادة اللبنانية بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضد الاعتداءات الاسرائيلية على البلاد قائلا إن "حزب الله" يمثل مشكلة على مستوى المنطقة، وأعرب عن مخاوفه من اندلاع حرب محتملة في منطقة الشرق الأوسط.



وفي مقابلة مفصلة بثتها قناة CNBC الأمريكية اليوم الأربعاء، أشار الحريري، ردا على سؤال عن مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تصرفات "حزب الله" خارج سيطرة حكومة بيروت، والخوف من الثمن الذي سيدفعه لبنان على ذلك، إلى أن "حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط، بل إنه مشكلة إقليمية. "إسرائيل" تحاول تطبيق سيناريو يحمل لبنان المسؤولية، مع ما يقوله (بنيامين) نتنياهو، وبإمكانكم تصديق ذلك إذا أردتم، لكنه يعرف والمجتمع الدولي يعرف أن ذلك ليس حقيقة. لا نوافق على هذه التصرفات. لا أوافق على تصرفات حزب الله هذه".



وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن "حزب الله"، لا يدير الحكومة اللبنانية الحالية، لكنه كحزب سياسي يملك مقاعد في الحكومة والبرلمان، وتابع: "لا يديرون الدولة لكنهم يسيطرون على شرارة أو حرب قد تندلع لدواع إقليمية".



وأشار إلى مبادرة الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن إطلاق حوار استراتيجي في البلاد، بغية حماية لبنان من أي تدخلات أجنبية وحروب، لافتا إلى أن بحث الأمور بهدوء حول طاولة الحوار يتطلب وقتا لكن ذلك سيعطي ثماره.



وقال الحريري، إن الشيء الوحيد الذي يخيفه هو الحرب، مشيرا إلى أن هذا السيناريو محتمل على خلفية التصعيد الأمريكي الإيراني القائم في المنطقة، غير أنه أقل ترجيحا من سيناريو التفاوض، لأنه لا أحد يتطلع إلى اندلاع نزاع جديد واسع النطاق.



ووافق الحريري على أن العدو الأكبر للبنان هو لبنان نفسه، قائلا: "أحيانا يؤلمني عندما أرى أشخاصا آخرين من جنسيات أخرى يتحدثون عن إعجابهم بلبنان وحبهم له، وأرى في الوقت نفسه ما نفعله في بلدنا".



وأبدى الحريري قناعته بأن السنوات الثلاث الأخيرة هي المرة الأولى التي يدير فيها اللبنانيون أنفسهم، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تجريها حكومته تأتي لجعل المواطنين يدركون أن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي عليه الآن.

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