الحرم المكي في السعودية فارغ لأول مرة بسبب فيروس كورونا

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في معظم الدول حول العالم ووصوله لبعض الدول العربية، وبعد أن تم تأكيد وجود إصابة بالفيروس في السعودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحرم المكي وهو خالي تماماً من المعتمرين، في سابقة تعتبر تاريخية.



ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة مصلى الحرم وصحن الطواف والصفا والمروة، خاليين تماماً من المصلين والمعتمرين.



بدوره، مصّور الفيديو أوضح أنه لأول مرة يشاهد الحرم بهذه الطريقة، بعد أن طبقت السلطات منعاً للعمرة والزيارات للمملكة كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، مع الإشارة إلى أن السلطات السعودية أعلنت يوم الخميس الفائت، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز الـ 89197، في حين تجاوز عدد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150، فضلاً عن أن معظم الدول باتت تتخذ إجراءات وقائية مثل منع حركة الطيران من وإلى الصين بالإضافة إلى الدول التي انتشر فيها الفيروس.