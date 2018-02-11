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الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار التصدي لـ”داعش”

 

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف استمرار التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي ومتابعة تحركات فلوله بعد الخسارة والهزائم التي مني بها في سورية والعراق.

ولفت شريف في تصريح اليوم إلى الطابع الإجرامي والتآمري لإرهابيي هذا التنظيم مذكرا بالدور الإستشاري للحرس الثوري الإيراني طيلة السنوات الست المنصرمة في سورية والعراق والذي أدى إلى إحباط مؤامرات إرهابيي “داعش” وداعميهم.

وكانت قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أعلنت في بيان في السابع والعشرين من الشهر الماضي اعتقال عدد من إرهابيي تنظيم “داعش” بعد اشتباكات مع مجموعة منهم غرب البلاد.

 

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