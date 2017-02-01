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الحرارة لانخفاض وفرصة لتساقط الثلوج فوق المناطق الشمالية الشرقية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو باردا وغائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المناطق الشمالية الشرقية محذرة من تشكل الجليد والصقيع خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2إلى4 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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