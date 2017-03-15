الحرارة لانخفاض والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا فوق المنطقة الساحلية والشمالية والوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية.



درجات الحرارة المتوقعة..