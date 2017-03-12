الحرارة لارتفاع والجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي من الجنوب مرفق بامتداد منخفض جوي مع كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات خاصة فوق المناطق الغربية وتزداد الفاعلية الجوية بعد الظهر حيث تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا لتشمل معظم المناطق.



وتكون الرياح جنوبية شرقية مغبرة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وغدا تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية و الساحلية.



وهطلت كميات من الأمطار متفاوتة الغزارة في معظم المحافظات كان أغزرها في القدموس بمحافظة طرطوس 43مم وفي القطيلبية بمحافظة اللاذقية 5ر38 مم و37مم في شطحة بمحافظة حماة و17 مم في حضر بمحافظة القنيطرة.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 11 مم وسرغايا 7مم والزبداني 5ر5 مم ومضايا 5مم وميسلون والنبك 2مم وجديدة الشيباني 1 مم وعسال الورد 7ر2مم وقطنا 3مم والتل 5ر5مم والقطيفة ودوما 4مم وعقربا ومساكن برزة 5ر1 مم ودوما 4مم والكسوة 8 مم ويبرود 8ر2 مم ومطار دمشق الدولي وساحة الحجاز 1 مم ودوار المطار 2ر1 مم ويبرود 3 مم والمشرفة 2ر2مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 2 مم والشيخ مسكين 3 مم وازرع 1 مم والصنمين 5 مم والمسيفرة 4مم.



وفي محافظة القنيطرة وصلت كمية الهطول في حضر إلى 17 مم ومدينة القنيطرة 11 مم.



وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 7 مم ومرمريتا 8مم وشين والعريضة 3 مم وقلعة الحصن 5ر6 مم وتلكلخ 5ر3مم والقصير1 مم.



وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 17 مم ووادي العيون 25 مم ومصياف 35 مم وعين حلاقيم 25 مم وربعو 12 مم والحميري 5ر1 مم ومحردة 9 مم والسلمية 3ر2مم والصبورة 5ر2مم والسعن 1 مم.



وفي منطقة الغاب بلغت في شطحة 37 مم وعين الكروم 20 مم والكريم 9 مم وأفاميا 6 مم والسقيلبية 8مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس 43 مم والشيخ بدر 33 مم ومشتى الحلو 15 مم والدريكيش 13 مم وصافيتا 5ر10 مم وحمام واصل 23 مم والصفصافة 9 مم ومدينة طرطوس 2ر18 مم وبانياس 20 مم.



وفي محافظة اللاذقية بلغت في صلنفة 5 مم والمزيرعة 31 مم والحفة 23 مم والقطيلبية 5ر38 مم ووادي قنديل 35 مم ومطار الباسل 8ر20 مم وبوقا 5ر21 مم والبهلولية 18 مم.



وفي محافظة حلب في عفرين 12 مم واعزاز 15 مم ومدينة حلب 10 مم والسفيرة 4 مم.



وفي محافظة الحسكة بلغت في هيمو 1 مم وعامودا 5ر1 مم وفي مدينة القامشلي 3ر1مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام…