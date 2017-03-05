الحرارة لارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئيا

يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..