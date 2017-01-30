الحرارة قرب معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد محذرة من حدوث الصقيع ليلا على المرتفعات

الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.



الرياح شرقية إلى جنوبية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات في أغلب المناطق وتميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..