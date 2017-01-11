الحرارة قرب معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق بعض المناطق

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع التحذير من حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب بأغلب المناطق الداخلية.



وتكون الرياح جنوبية شرقية سرعتها خفيفة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: