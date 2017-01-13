الحرارة حول معدلاتها وهطولات مطرية أغزرها في طرطوس

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة أما ليلاً فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة و المعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا يكون الجو غائما ويتوقع هطل الأمطار فوق أغلب المناطق بدءاً من ساعات الظهر والمساء وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.



وبلغت كميات هطول الأمطار في عدد من المحافظات حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حمص 10مم في الناصرة و 9مم في قلعة الحصن و5ر7 في مرمريتا و6مم في شين.



وفي محافظة حماة وصلت إلى 20 مم في مصياف و13 مم في الحميري و12مم في وادي العيون و10مم في عين حلاقيم و8مم في ربعو و6مم في الرصافة و16مم في شطحة بمنطقة الغاب.



وسجلت كميات الهطول في محافظة طرطوس 5ر22 مم في مشتى الحلو و5ر10مم في صافيتا و8 مم بالدريكيش و 5ر6مم في القدموس و6مم في الصفصافة.



وفي محافظة اللاذقية وصلت الى 8ر8 مم بالمدينة و10مم في المزيرعة مثلها في وادي قنديل و8ر9 مم في بوقا و8 مم في القرداحة وفي محافظة حلب سجلت 4مم بالمدينة و5مم في اعزاز و7مم في عفرين.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: