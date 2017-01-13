القوات العراقية تستعيد مبنى محافظة نينوى ودوائر حكومية من إرهابيي داعش
هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف فوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية
ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 مواطنين بتفجير إرهابي انتحاري في كفرسوسة
شجار عنيف داخل البرلمان التركي بسبب الخلافات حول تعديلات دستورية تعزز هيمنة أردوغان
الجيش الأمريكي يقر بقتله 33 مدنيا أفغانيا في غارة جوية أواخر 2016
القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش
تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى
منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي
تسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وادي بردى
إتفاق على دخول ورشات الصيانة الى نبع عين الفيجة
الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا
الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار

الحرارة حول معدلاتها وهطولات مطرية أغزرها في طرطوس

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة أما ليلاً فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة و المعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو غائما ويتوقع هطل الأمطار فوق أغلب المناطق بدءاً من ساعات الظهر والمساء وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.

وبلغت كميات هطول الأمطار في عدد من المحافظات حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حمص 10مم في الناصرة و 9مم في قلعة الحصن و5ر7 في مرمريتا و6مم في شين.

وفي محافظة حماة وصلت إلى 20 مم في مصياف و13 مم في الحميري و12مم في وادي العيون و10مم في عين حلاقيم و8مم في ربعو و6مم في الرصافة و16مم في شطحة بمنطقة الغاب.

وسجلت كميات الهطول في محافظة طرطوس 5ر22 مم في مشتى الحلو و5ر10مم في صافيتا و8 مم بالدريكيش و 5ر6مم في القدموس و6مم في الصفصافة.

وفي محافظة اللاذقية وصلت الى 8ر8 مم بالمدينة و10مم في المزيرعة مثلها في وادي قنديل و8ر9 مم في بوقا و8 مم في القرداحة وفي محافظة حلب سجلت 4مم بالمدينة و5مم في اعزاز و7مم في عفرين.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.