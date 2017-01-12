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الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق عدد من المناطق

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق تلك المناطق مع التحذير ليلا من حدوث الصقيع والجليد فى المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب بأغلب المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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