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الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية من المطر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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