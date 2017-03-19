الحرارة حول معدلاتها وفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج فيما تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..