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الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا فوق المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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