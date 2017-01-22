الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ليلا ومن تشكل الضباب صباحا في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء: