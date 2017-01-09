الحرارة توالي انخفاضها وهطلات ثلجية متوقعة على المرتفعات

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.



الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية.



وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما بلغت سماكة الثلوج في صلنفة 12 سم وفي عرنة وحينة 3 سم.



وبلغت كميات الأمطار الهاطلة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم حسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الحرمون بريف دمشق 7 مم وحضر بالقنيطرة 8 مم.



وفي محافظة حمص 15مم بالناصرة و5ر12في مرمريتا و5مم في شين و16 مم بقلعة الحصن و 7مم في العريضة و5ر7 مم في تلكلخ بينما وصلت إلى 70مم في الرصافة بمحافظة حماة و65مم في عين حلاقيم و50مم في مصياف و40مم في وادي العيون و30مم في ربعو وفي منطقة الغاب بلغت كميات هطول الأمطار في شطحة58مم وعين الكروم45مم والسقيلبية18مم والكريم 2ر15مم وأفاميا 13مم .



وفي محافظة طرطوس وصلت كميات الهطول إلى 33مم في المدينة و5ر81 مم في القدموس و70مم في الشيخ بدر والدريكيش78مم وحمام واصل 5ر66 مم وبانياس60مم وصافيتا 5ر32 مم.



وفي محافظة اللاذقية بلغت كميات الامطار الهاطلة 8ر33 مم بالمدينة و6ر65مم في صلنفة و62مم في الحفة والبهلولية 57 مم والقطيلبية 55 مم والقرداحة 54 مم ومثلها في المزيرعة ومطار الباسل 7ر49مم .



وفي محافظة حلب لم تتجاوز كميات هطول الأمطار 3 مم في المدينة فيما بلغت 20مم في عفرين و14مم في اعزاز.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: