الحرارة توالي انخفاضها وثلوج على ارتفاع 800 متر

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر بشكل عام والهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر وينخفض ليلا إلى 800 متر.



وحسب نشرة مديرية الأرصاد الجوية الصباحية تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها لتتجاوز 50 كم في الساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.



وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية والجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وتستمر هبات الرياح الغربية الشديدة.



وبالنسبة لكمية الأمطار خلال 24 الساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم فقد شهدت معظم المحافظات هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجلت أغزرها بحمص حيث بلغت 63 مم في تلكلخ و59 مم في قلعة الحصن فيما وصلت إلى 45 مم في صافيتا بطرطوس.



ووفقا لنشرة مشروع الاستمطار بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات هطول في محافظتي دمشق وريفها 30 مم في الزبداني و25 في الحرمون و37 في سرغايا و28 في مضايا و11 في ميسلون و7ر12 في جديدة الشيباني و6 في عسال الورد و7 في قطنا و11 في التل و15 في المزة و 8 في دوما و 11 في قاسيون و 5ر11 في مساكن برزة و 9 في ساحة الحجاز و 2ر9 في الكسوة و11 في دوار المطار و7 في عقربا و5 في مطار دمشق الدولي.



وفي محافظة السويداء وصلت إلى 7ر26 مم في عين العرب و 12 في السويداء و20 في شهبا و 20 في صلخد و10 في الصورة الصغيرة.



وفي محافظة درعا 20 مم في تل شهاب و 23 في الشيخ مسكين و 17 في ازرع و 13 في درعا و 8 في الصنمين وفي المسيفرة 10 و 12 في بصرى أما في القنيطرة وصلت إلى 30 مم في حضر و 28 مم في القنيطرة.



وسجلت كميات الهطول في محافظة حمص 55مم في الناصرة و59مم في قلعة الحصن و42 في مرمريتا و60مم في شين و 39 في العريضة و 63 في تلكلخ و 6ر29 في حمص و 15 في المخرم و 7 في القصير.



وفي محافظة حماة وصلت إلى 30 مم في مصياف و12 مم في الحميري و20مم في وادي العيون و50 مم في عين حلاقيم و18 مم في ربعو و21 مم في الرصافة 5ر4 في محردة 3ر4 في حماة و 5ر7 في السلمية و18 مم في شطحة و12 في عين الكروم و 9 في افاميا و 6 في السقيلبية بمنطقة الغاب.



ووصلت كميات الهطول في محافظة طرطوس إلى 36 مم في مشتى الحلو و45 مم في صافيتا و26 مم بالدريكيش و 5ر8 مم في القدموس و38 مم في الصفصافة و8 في الشيخ بدر و5 في بانياس أما في محافظة اللاذقية فبلغت 7ر17 مم بالمدينة و12 مم في المزيرعة و5ر19 مم في بوقا و18مم في صلنفة و17 في الحفة و5ر8 في القطيلبية و12 في البهلولية.



وفي محافظة حلب سجلت 7مم بالمدينة و9 مم في اعزاز و6مم في عفرين أما الحسكة وصلت كميات الهطول الى 7 مم في المالكية و6 في الزهيرية و5 في هيمو و5 في عامودا و5 في القحطانية و6 في اليعربية و4 في القامشلي و4 في ابو قصايب و5 في تل علو.

سانا