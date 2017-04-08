الحرارة توالي انخفاضها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الشمالية والمرتفعات الساحلية والجزيرة وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: