الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم ان يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..