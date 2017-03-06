الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: