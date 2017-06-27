الحرارة تواصل ارتفاعها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا وصحوا بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: