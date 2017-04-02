الحرارة تميل للانخفاض.. وأمطار في معظم المحافظات

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4إلى7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة فيما شهدت معظم المحافظات هطلات مطرية كان أغزرها في الهول بمحافظة الحسكة 27مم.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق منطقة الجزيرة.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة السابعة من صباح اليوم حيث بلغت في دمشق وريفها بالحرمون 2 مم وسرغايا 3مم والزبداني 5 مم ومضايا 4مم وميسلون 5ر2مم وقطنا 1مم والتل 5ر1مم وفي محافظة حمص بلغت في الناصرة 5 مم ومرمريتا 3مم وشين 7مم والعريضة وتلكلخ4 مم وقلعة الحصن 6 مم والقريتين1مم والمخرم5ر1مم.



وفي محافظة حماة سجلت في وادي العيون10 مم ومصياف9 مم وعين حلاقيم والكريم وافاميا6 مم وربعو ومحردة 4 مم ومصياف والحميري9 مم وحماة 5ر3مم والصبورة 5ر2مم .



وفي منطقة الغاب بلغت في شطحة 4 مم وعين الكروم 1 مم والكريم 9 مم و السقيلبية 2مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس وبانياس 5 مم والشيخ بدر 3 مم ومشتى الحلو 5ر2 مم والدريكيش وصافيتا 6 مم وحمام واصل 5ر4 مم والصفصافة 16 مم ومدينة طرطوس 9ر1 مم وبانياس 5 مم .



وفي محافظة اللاذقية بلغت في القرداحة11مم والحفة 14 مم ووادي قنديل 5 مم ومطار الباسل 6ر10 مم وبوقا 5ر2 مم والبهلولية 12 مم ومدينة اللاذقية1ر2مم.



وفي محافظة حلب في عفرين 2 مم واعزاز 3 مم و مدينة حلب 6 مم وجرابلس والسفيرة 2 مم .



وفي محافظة الحسكة بلغت في المالكية2مم والزهيرية 3مم وهيمو وعامودا 10 مم والقحطانية 5ر8مم وفي مدينة القامشلي4ر8مم واليعربية7مم والدرباسية9مم والجوادية6مم وابو قصايب11مم وتل حميس 13مم وتل براك14مم وراس العين 1مم وتل علو5مم والحسكة 11مم والمناجير3مم ومبروكة1مم والهول 27مم وتل تمر2ر8مم وام مدفع6مم وابو راسين 7مم وتل بيدر والعريشة10مم و مركدة 6مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام