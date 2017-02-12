وزارة النفط توزع 8 ملايين ليتر من مادتي البنزين والمازوت على المحافظات
لافروف: الوضع الراهن أكثر ملاءمة لاتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة في سورية
وصول ناقلة نفط وقرار إيقاف توزيع مادة المازوت للتدفئة مؤقت
تادف في قبضة الجيش و1.5 كم تفصله عن الباب وميليشيات «درع الفرات» دخلت المدينة من غربها
خروج عشرات المواطنين عبر الممر الآمن في قرية السمعليل
دي ميستورا: الوضع في الغوطة الشرقية يهدد محادثات جنيف
ضبط أشخاص سرقوا سيارات وهربوها إلى المناطق الساخنة بتزوير الأوراق
رأس المال "الترامبي" يمنح السعودية تأشيرة دخول مجانية إلى أميركا
أمطار متوقعة فوق أغلب المناطق خلال ساعات المساء والليل
الجيش يقضي على مجموعات من الدواعش في الثردة
أزمة الوقود تتفاقم... والوعود الحكومية بالحل اعتباراً من الاثنين
من الباب إلى ريف اللاذقيّة: الميدان نحو مزيد من الاشتعال تمهيداً لـ«جنيف»
النص الكامل لمقابلة موقع “ياهو نيوز” مع الرئيس الأسد
الرئيس الأسد والسيدة عقيلته يستقبلان النساء والأطفال المحررات
مقتل عشرة جنود أتراك في شمال سورية

الحرارة تميل للانخفاض مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق معظم المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو2إلى3 درجات مئوية في معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.