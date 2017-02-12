الحرارة تميل للانخفاض مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق معظم المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



غدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو2إلى3 درجات مئوية في معظم المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام..