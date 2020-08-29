الحرارة تميل للانخفاض قليلاً ...إليكم حالة الطقس في سورية

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سورية ستميل للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة المديرية العامة للأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الخميس، سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون لطيفاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة في المناطق الغربية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الجمعة، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع بشكل تدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل والطقس يكون صحواً بشكل عام.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يوم السبت، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الطقس حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أنه اعتباراً من يوم غد الجمعة وما بعد هناك ارتفاع عام على درجات الحرارة في جميع المناطق السورية ولكنها لا ترقى أن تسمى بموجة حر، حسب ما ذكرته صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية.



تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل، سيكون مستقر وبدرجات حرارة أعلى من معدلاتها بقليل، حسب ما أوضحته “هوى الشام”.